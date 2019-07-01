2019-07-01T10:58:06+03:00
Происшествия

На дачах под Сургутом прохожий обнаружил бочку с расчленённым телом мужчины

Убийство произошло три года назад
Алена Кульмухаметова
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На дачах под Сургутом прохожий обнаружил бочку с расчленённым телом мужчины. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреНа дачах под Сургутом прохожий обнаружил бочку с расчленённым телом мужчины. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Три года жил, ел, пил и вёл обычную жизнь после кровавого и жуткого убийства родного брата житель Сургута. Страшную находку недалеко от дач обнаружил случайный прохожий.

Останки человека в пластиковой бочке обнаружил в июне текущего года житель Сургута, гулявший в лесу с собакой в районе дачного кооператива. О находке он сообщил в полицию На место выехали правоохранительные органы и началось следствие.

Личность погибшего была установлена по папиллярным узорам пальцев рук – мужчина ранее был судим и дактилоскопическая информация о нем уже имелась в базе данных правоохранительных органов. Следователям удалось найти и убийцу, заточившего в бочку человека. Им оказался родной брат погибшего. Как сообщили в СУ СК по ХМАО-Югре, в ноябре 2016 года его брат потерял работу, после чего стал проживать с ним в одной квартире, при этом вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками и избивал его. В декабре 2016 года братья в квартире злоумышленника вместе распивали спиртные напитки и на фоне накопившихся обид, во время ссоры подозреваемый нанес своему родственнику несколько ударов топором, после чего вонзил нож. Обездвиженное тело старшего брата мужчина вынес на балкон, где хранил его около 4-х месяцев. С приходом весны тело убитого расчленил, сложил в пластиковую бочку и вывез в лес.

Стоит отметить, что с заявлением о безвестном исчезновении потерпевшего в правоохранительные органы никто не обращался.

По данному факту следователи СКР в отношении 29-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «убийство». Обвиняемый решением суда заключен под стражу. По уголовному делу проводится работа, направленная на сбор и закрепление доказательств. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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