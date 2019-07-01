2019-07-01T10:32:53+03:00
Спорт

Югорский борец завоевал золото на II Европейских играх

Он был немного разозлён на судей
Алена Кульмухаметова
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Югорский борец завоевал золото на II Европейских играх. Фото с сайта правительства ЮгрыЮгорский борец завоевал золото на II Европейских играх. Фото с сайта правительства Югры
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Вместе с тренером разбирал соперника до мелочей и оказался сильнейшим борец из Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщили в правительстве Югры, Заурбек Сидаков стал победителем международного турнира по вольной борьбе в Минске. Борец в финале одержал чистую победу над соперником из Турции.

- Настраивался на финал с особой тщательностью, мы с тренером до мелочей разбирали соперника. Я провел удержание, немного злился на судей, что никак не давали туше. Но четко понимал — его уже не отпущу, — сказал российский борец.

Следующим ответственным этапом в спортивной карьере Заурбека станет Чемпионат России 4-8 июля 2019 года в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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