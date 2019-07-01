2019-07-01T09:56:05+03:00
Происшествия

Двое югорчан похитили с канализационно-насосной станции электролебёдку

Преступников нашли по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Двое югорчан похитили с канализационно-насосной станции электролебёдкуДвое югорчан похитили с канализационно-насосной станции электролебёдкуФото: Татьяна Коркина
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Сорвали замок с канализационно-насосной станции замок и вынесли оттуда электролебёдку два жителя Ханты-Мансийска. Мужчин задержали по горячим следам.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске сотрудниками полиции установлены подозреваемые в краже двое мужчин 34 и 50 лет. Находясь на улице Анны Коньковой они сорвав замок со станции, похитили электролебедку стоимостью 7 тысяч рублей. Ранее подозреваемые привлекались к уголовной ответственности за кражи. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие дни раскрыто 11 ранее зарегистрированных преступлений: восемь краж, два мошенничества и один случай сбыта наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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