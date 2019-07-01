Урай наводнили гадюки: горожане беспокоятся за детей

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-01T09:44:39+03:00

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Жителям Урая следует быть осторожнее. Город осваивают гадюки.

Местные жители в социальных сетях делятся фото не совсем приятных встреч со змеями. Так, одна из горожанок сообщает, что увидела гадюку на лыжной базе, когда поехала покататься с подругой на велосипедах. Вскоре девушки решили позаниматься спортом на турниках, но встретили змею.

- Велосипеды оставили и ушли, когда я возвращалась около мой ноги (20 см расстояние) проползла гадюка, её потом мужчина шугнул, будьте осторожнее, хорошо что не укусила.. Детей не пускайте, - предупреждает горожан подписчица группы «Это Урай, детка» в соцсети ВКонтакте.

Змеи поднимаются по лестницам. Фото из соцсети Вконтакте

Как выяснилось, девушка не единственная, кто уже видел змей в городе. Гадюки передвигаются по улицам, заползают на лестницы организаций и жилых домов.

Напомним, в прошлом году в Урае также было полно гадюк. Они выползают из высокой траве и мигрируют в город, где на песке и асфальте им теплее. Укусов змеями в этом году в Урае не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU