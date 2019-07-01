Автоинспекторы Мегиона задержали пьяную девушку за рулем «ВАЗ-2110»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-01T09:00:17+03:00

Прав на управление транспортом у неё не было

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О нетрезвой девушке за рулём отечественной «десятки» сообщили в полицию Мегиона по телефону. Тут же на место выехали сотрудники ДПС.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками ДПС автомобиль был остановлен. За рулем находилась 25-летняя местная жительница. Как показали результаты медицинского освидетельствования, девушка управляла авто в состоянии алкогольного опьянения. Нарушительница не имела прав, так как в 2017 году уже была лишена их за аналогичное правонарушение.

Также сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Лада Приора» под управлением 30-летнего жителя Мегиона, который по явным внешним признакам был нетрезв. Мужчина отказался от освидетельствования. Однако, когда сотрудники полиции установили его личность и то, что он сел за руль не имея прав на управление автомобилем так, как год назад их лишился за нетрезвое вождение, мужчина раскаялся и подтвердил факт правонарушения.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU