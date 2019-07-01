СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-01T08:44:56+03:00

В Нижневартовске перевозчик отменил один из городских маршрутов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Через две недели вартовчанам придётся дольше стоять на остановках.С 15 июля перевозка пассажиров по коммерческому маршруту регулярных перевозок №10К «ПАТП №2 – ул. Героев Самотлора, дом №30» будет временно прекращена.

Жителям Нижневартовска рекомендуют воспользоваться альтернативным транспортом. Так. муниципальный маршрут регулярных перевозок №10 «ПАТП №2 – авторынок» работает без изменений. Информация о расписании движения маршрута размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Информация для граждан» в разделе «Транспорт и связь».

В режиме реального времени получить информацию о движении автобусов по маршруту (местоположение, расчетное время прибытия на остановку, схема движения) позволяет мобильное приложение «Умный транспорт». Приложение доступно для скачивания в «Play market» и «App Store».

ИСТОЧНИК KP.RU