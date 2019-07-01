Уголовник из Урая украл из подъезда велосипед

СЕГОДНЯ 08:33 2019-07-01T08:33:29+03:00

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Кражи велосипедов продолжают фиксировать полицейские Югры. Чаще всего двухколёсный транспорт угоняют подростки, чтобы покататься. На этот раз «отличился» взрослый мужчина, ранее имевший проблемы с законом.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Урае правоохранителями возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего. Установлено, что подозреваемый совершил кражу велосипеда стоимостью 13 тысяч рублей, находясь в подъезде дома, расположенного в мкр. Аэропорт.

Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Похищенное изъято. Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU