Школа из Ханты-Мансийска оснастят по последнему слову техники

СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-01T08:03:22+03:00

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Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры, проектная документация «Школа 2020», что появится в районе Учхоза в Ханты-Мансийске, прошла государственную экспертизу. В настоящий момент получено разрешение на строительство, и подрядчик приступил к возведению объекта. Образовательная мощность учреждения рассчитана на 1056 учащихся.

- Функциональное наполнение школы подразумевает помещения библиотек, аудиторий проектно-исследовательской деятельности, лабораторий науки и технологий, бассейна, актового и спортивных залов. Все помещения школы будут оборудованы энергоэффективным оборудованием, – рассказал начальник Управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Владимир Гембий. Согласно графику производства работ, строительство будет завершено в 2021 году.

Напомним, в конце прошлого года в окружном центре состоялось подписание первых в России концессионных соглашений на строительство общеобразовательных школ. В окружной столице в ближайшие два года построят две школы в микрорайонах «Учхоз» и «Иртыш-2» мощностью 1056 и 1725 мест соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU