В Сургуте за наркотики украинец получил восемь лет тюрьмы
Накануне Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летнего гражданина Украины. Он признан виновным в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, весной 2019 года мужчина приехал в город Сургут, чтобы заняться распространением наркотиков через «тайники». Запрещённые вещества он купил в Тюмени.
Полицейские задержали несостоявшегося наркодилера. При обыске у злоумышленника изъяли 11 свертков с наркотическим веществом, в ходе обыска по месту проживания обнаружены и изъяты 31 расфасованный сверток и два пакета с наркотиками, всего массой более 470 граммов.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU