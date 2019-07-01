СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-01T07:49:42+03:00

В Сургуте за наркотики украинец получил восемь лет тюрьмы. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Накануне Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летнего гражданина Украины. Он признан виновным в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, весной 2019 года мужчина приехал в город Сургут, чтобы заняться распространением наркотиков через «тайники». Запрещённые вещества он купил в Тюмени.

Полицейские задержали несостоявшегося наркодилера. При обыске у злоумышленника изъяли 11 свертков с наркотическим веществом, в ходе обыска по месту проживания обнаружены и изъяты 31 расфасованный сверток и два пакета с наркотиками, всего массой более 470 граммов.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU