В Сургуте открылся магазин югорских производителей
На прилавках продукция местных предприятий и фермерских хозяйств: колбасы, грибы, кедровые орехи, ягода, рыба, оленина и молоко. Сургут стал третьим городом Югры, где открылся сельскохозяйственный магазин «Агромаркет» потребительского сбытового кооператива «Ермак-Агро».
По информации пресс-службы ХМАО-Югры, в кооперацию вступили фермеры Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Кондинского и других муниципальных образований округа. Всего более 40 местных поставщиков объединились под товарным знаком «Сделано в Югре!» В магазине представлены товары как крупных производителей - местных птицефабрик, хлебозаводов, молочных комбинатов, так и фермеров, индивидуальных предпринимателей. В мае «Агромаркет» уже победил в конкурсе Минпромторга в номинации «Лучший магазин». По госпрограмме развития агропромышленного комплекса автономного округа субсидию кооперативу выделило правительство Югры.
Новая торговая сеть рассчитана не только на местных жителей, но и на туристов. Для них в каждой торговой точке предусмотрена специальная зона для дегустации деликатесов.
ИСТОЧНИК KP.RU