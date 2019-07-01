В Сургуте открылся магазин югорских производителей

СЕГОДНЯ 06:52 2019-07-01T06:52:02+03:00

Новая торговая сеть рассчитана не только на местных жителей, но и на туристов

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На прилавках продукция местных предприятий и фермерских хозяйств: колбасы, грибы, кедровые орехи, ягода, рыба, оленина и молоко. Сургут стал третьим городом Югры, где открылся сельскохозяйственный магазин «Агромаркет» потребительского сбытового кооператива «Ермак-Агро».

По информации пресс-службы ХМАО-Югры, в кооперацию вступили фермеры Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Кондинского и других муниципальных образований округа. Всего более 40 местных поставщиков объединились под товарным знаком «Сделано в Югре!» В магазине представлены товары как крупных производителей - местных птицефабрик, хлебозаводов, молочных комбинатов, так и фермеров, индивидуальных предпринимателей. В мае «Агромаркет» уже победил в конкурсе Минпромторга в номинации «Лучший магазин». По госпрограмме развития агропромышленного комплекса автономного округа субсидию кооперативу выделило правительство Югры.

Новая торговая сеть рассчитана не только на местных жителей, но и на туристов. Для них в каждой торговой точке предусмотрена специальная зона для дегустации деликатесов.

ИСТОЧНИК KP.RU