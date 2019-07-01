2019-07-01T06:00:38+03:00
Общество

Погода в Югре 1 июля: летняя жара и небольшой дождь

Ветер южных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 1 июля: летняя жара и небольшой дождьПогода в Югре 1 июля: летняя жара и небольшой дождьФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В понедельник 1 июля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24,+29 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26,+28 градусов.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер южный, юго-западный, восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём +20, +27 градусов.

В Нижневартовске солнечная погода и без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, северо-восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21, +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24