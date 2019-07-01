Погода в Югре 1 июля: летняя жара и небольшой дождь
В понедельник 1 июля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24,+29 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26,+28 градусов.
В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер южный, юго-западный, восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём +20, +27 градусов.
В Нижневартовске солнечная погода и без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, северо-восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21, +25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU