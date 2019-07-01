СЕГОДНЯ 06:00 2019-07-01T06:00:38+03:00

Погода в Югре 1 июля: летняя жара и небольшой дождь Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник 1 июля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24,+29 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26,+28 градусов.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер южный, юго-западный, восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём +20, +27 градусов.

В Нижневартовске солнечная погода и без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, северо-восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21, +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU