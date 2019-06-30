Вартовчане стали обладателями Кубка губернатора

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-30T17:44:15+03:00

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В Нефтеюганском районе подвели итоги XIX Кубка губернатора Югры по гребле на обласах. По информации «ЮграМегаСпорт», наряду с представителями коренных народов Севера на старт гонок выходили и почетные гости соревнований - члены делегации Венгрии и норвежец Андерс Оскал, являющийся представителем народа саамы.

Победителями в командном зачете вновь стала команда Нижневартовского района, вторыми здесь стали спортсмены Когалыма, а команда Сургутского района из деревни Русскинской поднялась на третью ступень пьедестала почета.

Напомним, в этом году турнир собрал рекордное количество участников – в Нефтеюганский район съехались более 200 этноспорстменов, причем, не только из Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU