СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-30T16:37:57+03:00

В Ханты-Мансийске с размахом встретили День молодёжи. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Проявить свои творческие и спортивные способности можно было на интерактивных площадках

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В столице Югры отметили День молодежи. Все основные мероприятия праздника прошли в парке имени Бориса Лосева, а торжественное открытие состоялось на сцене у администрации города, где дали старт молодёжному форуму-фестивалю «ПРОСТРАНСТВО».

В пять часов дня самые решительные молодые люди окружного центра начали собираться возле турникового комплекса в парке имени Бориса Лосева. Открытый турнир по Street Workout «Югорский силач» привлек спортсменов округа, приехавших бороться за титулы «Югорских силачей».

Заряд позитива был обеспечен всем, кто посетил квест #PROХМ, посвящённый современному Ханты-Мансийску, его истории и известным людям. Команды выполнили более десятка заданий, предложенных организаторами. Участники игры считали птиц, изображенных на экспозиции из камней, отгадывали по биографиям имена спортсменов, проходили полосу препятствий, взявшись за руки, и искали различные достопримечательности и памятники окружного центра.

Проявить свои творческие и спортивные способности можно было на интерактивных площадках. Здесь же на «Открытой сцене» состоялось выступление молодёжных творческих коллективов и сольных исполнителей. А уже после семи часов вечера всех ждала выставка автомобилей сообщества «DRIVERS», хореографическое представление театра танца «Смола», зажигательные ритмы от хэдлайнеров форума-фестиваля – популярной местной группы «SUNNY SIDE» и брейк-данс шоу от гостей из Нижневартовска – танцевальной студии «Сила Сибири».

ИСТОЧНИК KP.RU