СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-30T14:53:58+03:00

Югра стала лучшей делегацией из УрФО по итогам второй смены Молодежного форума «УТРО». Фото с сайта правительства ХМАО

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Югорская молодёжь отлично показали себя в спортивных соревнованиях, получили множество баллов в приложении форума и выиграли семь грантов. Смотри, какие проекты Югры рекомендованы к получению 908 500 рублей.

Тема форума — креативный капитал. Свои проекты защищали шесть регионов УФО.

В делегации Югры – 50 человек, 17 из них привезли с собой социально-значимые проекты. Их защита — в последние дни форума. В течение пяти дней все ребята прошли образовательные модули с топовыми спикерами на пяти площадках: «Урал Творческий», «Урал Трудовой», «Урал Добровольческий», «Урал Медийный», «Урал Профсоюзный», «Урал Патриотичный».

ИСТОЧНИК KP.RU