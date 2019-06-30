В Сургуте снизилось число людей, употребляющих наркотики

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-30T11:47:39+03:00

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На 20 процентов снизилось количество сургутян, употребляющих наркотики. Достичь положительной динамики удалось благодаря совместной работе силовиков и властей.

Проводятся рейды по аптекам, продающим психотропные препараты без рецепта. По решению Сургутского суда уже шесть аптек признаны виновными в совершении подобных административных правонарушений.

Самая острая проблема – распространение синтетических наркотиков. Это подтверждается изъятыми объемами «синтетики» — с начала года конфисковано более 17 килограммов. Силовики ведут активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков. За 5 месяцев возбуждено 264 уголовных дела. 112 человек уже привлечены к уголовной ответственности, из них за сбыт — 29. Также стражи порядка перекрыли один канал поступлений наркотиков на территорию Югры, пресекли деятельность двух наркопритонов в городе.

В результате принятых мер на 25% снизилось количество лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания». На 20% стало меньше людей, употребляющих наркотические средства.

Также ведется работа по профилактике наркомании, причём сразу несколькими структурными подразделениями администрации: департаментом образования, отделом молодежной политики, управлением физической культуры и спорта, комитетом культуры и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU