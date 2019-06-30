2019-06-30T07:43:40+03:00
Общество

Погода в Югре 30 июня: жара, гроза и небольшой дождь

Воздух местами по округу прогреется до +28 градусов
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 30 июня: жара, гроза и небольшой дождьПогода в Югре 30 июня: жара, гроза и небольшой дождьФото: Татьяна Коркина
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В воскресенье 30 июня в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой, днём в западных районах умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +23,+28 градусов, местами +17,+22 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +23,+25 градусов.

В Сургуте солнечная без осадков погода. Ветер юго-западный, южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +23 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный, северо-восточный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +21 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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