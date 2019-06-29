В Югре с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-29T17:09:32+03:00

Это уже второе повышение за год

Изменить размер текста: A A

Очередное изменение тарифов и платы за услуги ЖКХ в Югре произойдет с 1 июля. На основании постановления губернатора автономного округа, для каждого муниципалитета на 2019 год утверждены максимальные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги, которые с 1 июля будут варьироваться от 2 до 18,3 процента по отношению к январю 2019 года.

Следовательно, рост платы за коммунальные услуги в платежных квитанциях с июля не должен превышать индексы роста платы граждан за коммунальные услуги, установленные постановлением губернатора Югры.

Как сообщили в правительстве региона, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребления, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом проживающих, и установленных тарифов. Рассчитать примерный размер платы самостоятельно позволит электронный сервис «Калькулятор коммунальных платежей».

Отметим, что в структуру платежного документа, помимо коммунальных услуг, включены плата за содержание жилого помещения и взнос на капитальный ремонт. Размер первой не регулируется государством и определяется собственниками жилых помещений при выборе способа управления домом либо в договоре управления.

ИСТОЧНИК KP.RU