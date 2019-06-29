2019-06-29T14:55:43+03:00
Общество

Губернатор Югры дала старт соревнованиям по гребле на обласах

Мероприятие проходит в Нефтеюганском районе
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Югры дала старт соревнованиям по гребле на обласах. Фото с сайта правительства ЮгрыГубернатор Югры дала старт соревнованиям по гребле на обласах. Фото с сайта правительства Югры
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Глава региона Наталья Комарова приняла участие в торжественной церемонии открытия международных соревнований на кубок губернатора Югры по гребле на обласах. Соревнования продлятся до 1 июля и в них принимают участие люди всех возрастов.

Мероприятие проводится в рамках традиционного праздника ханты и манси – поклонения водному духу Вит Хону на базе туризма и отдыха «Сказка» Нефтеюганского района.

В этом году турнир собрал рекордное количество участников – в Нефтеюганский район съехались более 200 этноспорстменов, причем, не только из Югры. Среди тех, кто бросил вызов сильнейшим гребцам автономного округа, и иностранные гости – команда из венгерской провинции Зала.

Традиционно, соревнования начались с древнего ритуала поклонения водному духу. Фото с сайта правительства Югры

Традиционно, соревнования начались с древнего ритуала поклонения водному духу. Фото с сайта правительства Югры

- Запланированы и смешанные эстафеты, и «двойки», и «тройки», и километр, и 500 метров. Мы всегда идем навстречу участникам и ждем от них предложений. Например, соревнования троек мы ввели в программу именно по пожеланиям спортсменов. Участники очень серьезно относятся к этому мероприятию, – сказал директор «ЮграМегаСпорт» и исполнительный директор соревнований Валерий Радченко.

Традиционно, соревнования начались с древнего ритуала поклонения водному духу, во время которого шаман задабривает его национальными угощениями и подношениями. После этого в воду выпускается семь ритуальных стрел и совершается семь кругов на обласе, знаменующих начало турнира.

В первом и самом зрелищном заплыве – массовом старте – победителем среди мужчин стал Иван Покачев из Сургутского района. Среди женщин лучшей стала представительница Сургутского района Альбина Сопочева.

Кроме соревновательной части, в программу праздника вошли и культурно-массовые мероприятия – выступления национальных творческих коллективов, мастер-классы, игры и забавы народов ханты и манси, а также этнодискотека. Гости мероприятия смогут познакомиться с традиционной кухней финно-угорских народов, организована торговля национальной продукцией.

Добавим, что в том году кубок губернатора по гребле на обласах попал в финал национальной премии событийного туризма «Russian Event Awards», и был единственным событием, представлявшим Югру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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