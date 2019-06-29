2019-06-29T13:09:39+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске начали спиливать аварийные деревья

Они вырубаются в целях безопасности
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске начали спиливать аварийные деревья. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске начали спиливать аварийные деревья. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В окружной столице провели обследование насаждений на предмет выявления аварийно-опасных и сухостойных деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

По информации администрации города Ханты-Мансийск, в результате обследования выявлено шесть сухостойных деревьев, в том числе с высохшими ветвями: в районе дома № 26 по улице Энгельса и 122 по улице Мира, что напротив мебельного центра «BRAVO», переулке Южный, в районе дома № 3, а также в районе домов № 26 по улице Энгельса и 22 по улице Пионерской.

Вырубка и обрезка ветвей будет выполнена силами муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия с 29 июня по 10 июля.

Отметим, в столице Югры внимательно следят за состоянием «зеленых лёгких» города. Повреждённые деревья вырубаются в целях безопасности. Работа по обновлению «зелёного наряда» Ханты-Мансийска ведётся на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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