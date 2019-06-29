СЕГОДНЯ 06:13 2019-06-29T06:13:23+03:00

Погода в Югре 29 июня: тепло и небольшой дождь. Фото с сайта pixabay.com

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В субботу 29 июня в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь, утром слабый туман. Ветер юго-восточный 3 - 8 метров в секунду, днём местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов, в восточных районах +13,+18 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 3 - 8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+22 градусов.

В Сургуте облачная погода, небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13, +18 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дожди. Ветер северо-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12, +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU