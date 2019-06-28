СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-28T16:00:17+03:00

В Сургуте осудили иностранца за въезд в Россию. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Сменил имя и вновь пересек границу России житель Киргизии. За это молодой человек был осужден.

Накануне сургутский городской суд вынес обвинительный приговор 20-летнему гражданину Республики Кыргызстан. Он признан виновным в пересечении государственной границы при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

Выяснилось, что подсудимый в марте 2017 года был привлечен к административной ответственности в виде штрафа с административным принудительным выдворением за пределы РФ. Однако, сменив свое имя и фамилию, под другими анкетными данными вновь прибыл на территорию России в июне 2017 года самолётом «Ош – Сургут».

Суд назначил наказание в виде шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU