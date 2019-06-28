СЕГОДНЯ 15:30 2019-06-28T15:30:31+03:00

Из торгового центра «Сургут Сити Молл» эвакуировали 500 человек. Фото с сайта МЧС ХМАО

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Сработала сигнализация и из здания торгового центра Сургута начали выводить сотни людей. Как оказалось, тревога была учебная.

По информации МЧС по ХМАО-Югре, учения прошли сегодня в торгово-развлекательном центре «Сургут Сити Молл».

Согласно тактическому замыслу, условный пожар возник в гипермаркете «О'кей». В результате неисправности электрооборудования и короткого замыкания произошло загорание в холодильном оборудовании. После срабатывания автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения посетители и сотрудники торгового центра оперативно покинули здание. Всего былтри эвакуировано более 500 человек. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия уже через 3 минуты.

Отметим, что персонал торгового центра организованно провел эвакуацию, а посетители, в свою очередь, с пониманием отнеслись к тренировке и по сигналу покинули здание.

Ответственные лица торгово-развлекательного центра встретили сотрудников МЧС и сообщили место расположения очага возгорания. На момент прибытия пожарных огнём было охвачено помещение площадью 60 квадратных метров. Спасатели сразу же приступили к поиску возможных пострадавших и очага возгорания. В ходе занятий были отработаны практические навыки развертывания сил и средств, установки пожарной техники на водоисточник и подачи огнетушащего вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU