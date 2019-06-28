СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-28T15:02:14+03:00

Больше двух миллионов рублей за тепло задолжали ресурсникам коммунальщики из Нефтеюганска. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Задолженность перед поставщиками энергоресурсов выявила прокуратура Нефтеюганска в ходе проверки по соблюдению ресурсоснабжающей организацией законодательства при осуществлении расчетов за поставленные энергоресурсы.

Выяснилось, что предприятие «УТВС» является ресурсоснабжающей организацией на территории посёлков Сентябрьский и Каркатеевы. В октябре 2018 года организацией заключен договор теплоснабжения с АО «Транснефть-Сибирь», сроки оплаты поставленного энергоресурса по которому не соблюдались.

В результате нарушения сроков оплаты по договору по состоянию на 1 апреля общая задолженность «УТВС» перед АО «Транснефть – Сибирь» составила 2 213 тыс.руб., а задолженность населения за поставленные энергоресурсы составила только 500 тысяч рублей.

По итогам проверки в адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, задолженность за поставленную тепловую энергию погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU