В Сургуте восстановят здание Дома пионеров

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-28T14:01:58+03:00

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Определена судьба старейшего деревянного здания в Сургуте - Дома пионеров. Здание восстановят в том же виде с использованием натуральных материалов.

— Мы рассматривали несколько вариантов реконструкции, советовались с нашими уважаемыми горожанами, у которых с этим зданием связаны самые теплые воспоминания, привлекали экспертов. В итоге пришли к выводу, что современные материалы, возможно, более функциональные, но дерево позволит сохранить и атмосферу этого места, и историю Сургута. Поэтому после реконструкции «Дом пионеров» будет таким же, как и раньше, — сказал заместитель главы города Алексей Жердев.

Полностью восстановить Дом пионеров, который сейчас находится в аварийном состоянии, не удастся, около 80 процентов здания придется построить заново. Но проектировщики обещают использовать часть исторических бревен, сохранить внешний вид, этажность, размеры и материалы здания 1958 года.

На реконструкцию планируется выделить около 80 миллионов рублей. Ожидается, что уже в 2020 году здание вновь откроет свои двери, здесь разместятся ветеранские организации города.

ИСТОЧНИК KP.RU