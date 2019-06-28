Полицейские Урая раскрыли кражу велосипеда

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-28T13:49:36+03:00

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Горе-угонщик решился на кражу века – чужой велосипед. Мужчина очень хотел покататься.

По информации городской полиции, накануне в дежурную часть полиции Урая поступило сообщение о краже велосипеда стоимостью порядка десяти тысяч рублей. Сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый мужчина. Он пояснил, что похитил велосипед, чтобы покататься.

В отношении урайца возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU