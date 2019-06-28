СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-28T13:21:46+03:00

После ссоры с женой югорчанин рассказал всем, чем она больна. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

За это он может отправиться за решётку

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Срок или обязательные работы грозят жителю Югры за болтливость. Мужчина после очередного скандала рассказал всем знакомым о страшном заболевании супруги.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жителя округа. Из материалов уголовного дела следует, что после ссоры со своей бывшей супругой мужчина рассказал общим знакомым о наличии у женщины опасного заболевания. Теперь он стал фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни.

За совершение данного преступления подозреваемому грозит наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных либо принудительных работ, ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU