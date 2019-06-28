СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-28T12:57:36+03:00

В Ханты-Мансийске за распространение наркотиков судят жителя Магнитогорска. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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С крупной партией наркотиков задержали югорские полицейские жителя Магнитогорска. Товар он сбывал через «тайники-закладки».

Накануне Ханты-Мансийский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Магнитогорска. Он обвиняется покушении на сбыт наркотиков, совершенный в особо крупном размере.

Установлено, что мужчина в начале 2018 года прибыл в Ханты-Мансийск из Магнитогорска для распространения запрещённых веществ. В марте 2018 года обвиняемый в составе банды получил партию наркотиков синтетического происхождения для реализации через «тайники-закладки» наркозависимым жителям города.

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции с поличным. Общая масса изъятых наркотиков составила более 1,7 кг.

В отношении обвиняемого по ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU