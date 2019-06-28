СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-28T12:51:36+03:00

В Югре стартует Всероссийский проект «Сохраним жизнь Маме!». Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Акция «Розовая ленточка» стартует с 28 июня в Югре. Она продлится по 5 июля.

По данным департамента здравоохранения Югры, врачи организуют профилактику рака молочной железы, привлекают внимание женщин, мам к своему здоровью. В этот период женщины смогут обратиться в медицинские учреждения округа по месту проживания для проведения профилактического обследования молочных желез, посетить узких специалистов.

Проект реализуется с 2016 года, более 30 субъектов РФ подключены к работе и на сегодняшний день совместными усилиями удалось обследовать более трех миллионов женщин, спасти от рака более 120 тысяч женщин.

Так, в Советской районной больнице уже проведен «День открытых дверей» по профилактике рака. В ходе акции, бригадой специалистов: онколог, терапевт, гинеколог были осмотрены 73 женщины. Проведено 27 маммографий, 30 УЗИ исследований.

В Няганской городской детской поликлинике оформлено 6 уголков здоровья «Этого можно избежать». В «Академии здорового ребенка» проведены индивидуальные беседы с мамами. Волонтеры-медики провели информационную акцию «Живи без страха».

ИСТОЧНИК KP.RU