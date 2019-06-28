СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-28T12:28:31+03:00

В Югре на 1000 площадок для мусора выделит 250 миллионов рублей Фото: Дмитрий Терентьев

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Правительством Югры принято решение выделить из резервного фонда бюджетам муниципальных образований автономного округа 244 млн рублей на обустройство более 1000 контейнерных площадок.

По словам директора департамента промышленности автономного округа Кирилла Зайцева, средства на обустройство мест накопления ТКО будут направлены двумя траншами в размере 129 млн рублей и 115 млн рублей соответственно. Места накопления ТКО будут подготовлены до 30 октября текущего года.

Напомним, 21 июня правительство Югры приняло решение о выделении из своего резервного фонда муниципалитетам 81 млн рублей на приобретение порядка 5900 контейнеров для сбора ТКО, которые будут оснащены датчиками заполняемости.

ИСТОЧНИК KP.RU