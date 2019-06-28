В Нягани к реальному лишению свободы приговорили пьяного водителя

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-28T12:00:49+03:00

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Привычка садиться нетрезвым за руль автомобиля привела жителя Нягани за решётку. Мужчина не впервые совершает это правонарушение и ответит по все строгости закона.

Накануне Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Выяснилось, что няганец ранее привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, был лишён прав. Однако вновь в мае 2019 года, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля, но был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Нягани.

Суд назначил виновному наказание в виде реального лишения свободы сроком на четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью связной с управлением транспортными средствами сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU