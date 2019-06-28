2019-06-28T11:23:06+03:00
Общество

Сбербанк примет участие в первой выставке недвижимости «Дом Экспо» в Тюмени

В завершении мероприятия состоится розыгрыш путевки в Турцию
Поделиться:
Сбербанк примет участие в первой выставке недвижимости «Дом Экспо» в Тюмени. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Сбербанк примет участие в первой выставке недвижимости «Дом Экспо» в Тюмени. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
Изменить размер текста:

Сбербанк примет участие в первой федеральной мультиформатной выставке недвижимости «Дом Экспо», которая пройдет в Тюмени 30 июня 2019 года на третьем этаже ТЦ «Галерея Вояж» с 12:00 до 18:00.

Участники выставки смогут получить консультации специалистов по недвижимости в Тюмени, Екатеринбурге, Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и других городах России. Специалисты Сбербанка расскажут о действующих программах ипотечного кредитования и помогут оформить кредит на наиболее выгодных условиях. В завершении мероприятия состоится розыгрыш путевки в Турцию и других подарков от партнеров проекта.

Напомним, что с 25 мая в Сбербанке снижены процентные ставки по ипотеке. Теперь клиенты банка могут оформить ипотечный кредит на покупку строящегося жилья от 10,2% годовых, по программе субсидирования ипотеки застройщиками – от 8,2% годовых. При покупке готового жилья действует ставка от 9,6% годовых, загородной недвижимости – от 10,5% годовых, а на строительство жилого дома, покупку гаража или машино-места – от 11% годовых.

Для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или третий ребёнок, в Сбербанке доступна ипотека с государственной поддержкой по ставке от 6% годовых на весь срок кредитования. Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в другом банке, можно под 10,6% годовых.

- Оформить ипотеку под сниженную процентную ставку можно при покупке готовой квартиры через сайт банка для поиска и покупки недвижимости «ДомКлик». Сервис объединяет клиентов, сотрудников и партнеров Сбербанка – застройщиков и агентства недвижимости. Данная онлайн-площадка позволяет решать все вопросы, связанные с приобретением недвижимости – от подачи заявки на ипотечный кредит до государственной регистрации права собственности, – комментирует начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Западно-Сибирского отделения Сбербанка Оксана Губко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нягани к реальному лишению свободы приговорили пьяного водителя
В Пыть-Яхе из-за аварии без воды остались жители первого микрорайона
В Сургуте 22 сироты получили ключи от новеньких квартир
В Ханты-Мансийске для горожан создадут зону притяжения
Полмиллиона рублей перевели жители Югры в минувшие сутки мошенникам
В Нижневартовске перекрыли дорогу на АЗС «Лукойл» и изменили схему движения автобусов
В Мегионе за наркотики судят уроженца Белоруссии
Югра готовится к выборам депутатов и глав
Пьяный нефтеюганец с игрушечным пистолетом ограбил магазин
В Нижневартовске на берегу реки найдены останки ребёнка
В Ханты-Мансийске горожанам запретили купаться
В минувшие сутки на дорогах Югры погибли четыре человека
В параде судов в Ханты-Мансийске примет участие новое пассажирское судно «Валдай»
Велосипед и телефон стали добычей югорских воришек в минувшие сутки
Ремонт дорог в Нижневартовске идёт по графику
В Югре насмерть разбились трое молодых парней
Погода в Югре 28 июня: тепло и пасмурно
В Сургутском районе на автомобиле «Датсун» задержан наркодилер
На трассе под Няганью насмерть разбилась молодая девушка на «Ниссан Террано»
В Ханты-Мансийске комиссия проверила детские лагеря
В Нижневартовске по подозрению во взятке арестован сотрудник Ростехнадзора
Всего за одни сутки в Нижневартовске выпало 35 сантиметров осадков