В Пыть-Яхе из-за аварии без воды остались жители первого микрорайона

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-28T11:19:37+03:00

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Жители первого микрорайона города Пыть-Ях в течение нескольких часов не смогут помыть посуду, постирать и даже что-то приготовить. Из-за аварии они остались без воды.

- Внимание жителей первого микрорайона города! Уведомляем вас о том, что на участке сети водоснабжения в районе стадиона у школы №2 произошел порыв. Без воды остались дома №14 и №15 в 1-ом микрорайоне, городская администрация и школа. Ремонтные работы ведутся с 11:00 часов. По оценкам специалистов из «УГХ» устранение порыва может занять ещё порядка 4-4,5 часов, говорится в сообщении от городской администрации.

Отметим, что сейчас идёт подготовка к зимнему периоду и проверяются инженерные сети. в этой связи горожане попеременно остаются без горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU