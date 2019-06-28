2019-06-28T10:56:12+03:00
Общество

В Сургуте 22 сироты получили ключи от новеньких квартир

Комплект мебели подарил застройщик
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте 22 сироты получили ключи от новеньких квартирВ Сургуте 22 сироты получили ключи от новеньких квартирФото: Татьяна Коркина
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Сегодня в Сургуте глава города вручил ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Их получили 22 человека. До конца года в собственное жильё въедут 106 сирот.

Квартиры были куплены на средства из городского и окружного бюджетов. Их площадь в зависимости от планировки составляет от 36 до 48 квадратных метров. Приятный бонус для новоселов – им не нужно будет самим заниматься ремонтом – во всех помещениях уже выполнена чистовая отделка. Также в качестве подарка компания-застройщик «Сибпромстрой-Югория» предоставила в каждую квартиру комплект мебели: стол, шкаф, вешалку и диван

Молодые люди будут жить в квартирах на основе договора найма специализированного жилого помещения. В течение пяти лет органы опеки и попечительства будут наблюдать за жизнью каждого из них. В Сургуте уже бывали случаи, когда после получения квартиры совершеннолетние быстро её продавали и уезжали из региона. Чтобы предотвратить такие случаи, составляются соответствующие договоры. Если всё сложится благополучно, то с владельцем квартиры заключат договор социального найма, вместе с которым он получит право на приватизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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