2019-06-28T10:46:53+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске для горожан создадут зону притяжения

Завершить реализацию проекта планируется через пять лет
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске для горожан создадут зону притяжения. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске для горожан создадут зону притяжения. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В Ханты-Мансийские обсудили реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на котором рассмотрели вопрос создания в окружной столице центра притяжения в микрорайоне «Западный».

- При разработке проекта по созданию центра притяжения мы ориентировались, прежде всего, на предпочтения жителей города. Планируемый центр будет включать в себя три функциональные зоны: пешеходную зону по улице Карла Маркса, парк с инклюзивными площадками и крытую зелёную зону для прогулок и отдыха, – рассказала директор департамента градостроительства и архитектуры Ханты-Мансийска Елена Корчевская.

Площадь территории центра притяжения составит более 10 га, ориентировочная общая стоимость – около 2,5 млрд рублей. Завершить реализацию проекта планируется к 2024 году.

Ожидается, что новая общественная территория повысит уровень комфорта проживания жителей столицы, привлечёт поток туристов, инвестиции, послужит толчком для развития малого и среднего бизнеса, будет способствовать созданию новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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