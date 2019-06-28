Полмиллиона рублей перевели жители Югры в минувшие сутки мошенникам
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано девять дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила более 430 тысяч рублей.
Так, жители Нижневартовска, Сургута, Пыть-Яха, Когалыма и Советского района попали на уловки мошенников на бесплатных сайтах объявлений.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, жительница Когалыма отдала мошенникам 35 тысяч рублей, желая приобрести электроплиту на сайте «Авито». Житель Пыть-Яха при покупке лесоматериал потерял 120 тысяч рублей.
В Нижневартовске у молодого человека злоумышленники похитили семь тысяч рублей. Пострадавшему в социальной сети пришло сообщение от якобы его двоюродного брата, который попросил денег в долг.
Еще один житель Нижневартовска и сургутянка лишились в общей сложности почти 130 тысяч рублей, поверив аферистам, которые представлялись сотрудниками финансовых организаций и предлагали защитить банковские счета от действий мошенников.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU