СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-28T10:39:11+03:00

Полмиллиона рублей перевели жители Югры в минувшие сутки мошенникам. Фото с сайта pixabay.com

Преступники их поджидали на бесплатных сайтах объявлений

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано девять дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила более 430 тысяч рублей.

Так, жители Нижневартовска, Сургута, Пыть-Яха, Когалыма и Советского района попали на уловки мошенников на бесплатных сайтах объявлений.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жительница Когалыма отдала мошенникам 35 тысяч рублей, желая приобрести электроплиту на сайте «Авито». Житель Пыть-Яха при покупке лесоматериал потерял 120 тысяч рублей.

В Нижневартовске у молодого человека злоумышленники похитили семь тысяч рублей. Пострадавшему в социальной сети пришло сообщение от якобы его двоюродного брата, который попросил денег в долг.

Еще один житель Нижневартовска и сургутянка лишились в общей сложности почти 130 тысяч рублей, поверив аферистам, которые представлялись сотрудниками финансовых организаций и предлагали защитить банковские счета от действий мошенников.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU