2019-06-28T10:23:26+03:00
Общество

В Нижневартовске перекрыли дорогу на АЗС «Лукойл» и изменили схему движения автобусов

Горожанам придётся потерпеть неудобства
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске перекрыли дорогу на АЗС «Лукойл» и изменили схему движения автобусов. Фото из открытых источниковВ Нижневартовске перекрыли дорогу на АЗС «Лукойл» и изменили схему движения автобусов. Фото из открытых источников
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В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания и подготовка города к зиме. В этой связи вартовчанам приходится терпеть неудобства.

Так, с 30 июня до 4 июля на улице Пермской (в створе улиц Интернациональной и Мира) будут проводиться работы. В связи с этим изменится схема движения автобусов №23 и №26. Транспорт поедет по следующему маршруту: ул. Пермская – ул. Интернациональная – ул. Ханты-Мансийская – ул. Мира. Далее – по маршруту.

Также в связи с проведением работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей до 17 часов 29 июня будет перекрыто движение по улице Маршала Жукова (на участке от улицы Северной до въезда на автозаправочную станцию «Лукойл»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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