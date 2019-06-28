2019-06-28T10:03:29+03:00
Происшествия

В Мегионе за наркотики судят уроженца Белоруссии

Мужчина купил запрещённые вещества в Екатеринбурге
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Мегионе за наркотики судят уроженца Белоруссии. Фото с сайта pixabay.comВ Мегионе за наркотики судят уроженца Белоруссии. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Иностранец решил подзаработать в Югре незаконным и опасным способом – торговлей наркотиками. Полицейские вычислили наркодилера.

Накануне прокуратура Мегиона утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего гражданина Республики Беларусь. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, покушении на сбыт, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и в отмывании денег, полученных в результате совершения преступления.

По версии следствия, обвиняемый, купил в Екатеринбурге запрещенные средства синтетического происхождения, которые расфасовал и бесконтактным способом через места скрытого хранения (закладки) реализовывал жителям Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Кроме того, он совершал финансовые операции с деньгами, полученными в результате совершения преступлений.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий наркотические вещества массой более 780 граммов изъяты из незаконного оборота.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в Мегионский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нягани к реальному лишению свободы приговорили пьяного водителя
Сбербанк примет участие в первой выставке недвижимости «Дом Экспо» в Тюмени
В Пыть-Яхе из-за аварии без воды остались жители первого микрорайона
В Сургуте 22 сироты получили ключи от новеньких квартир
В Ханты-Мансийске для горожан создадут зону притяжения
Полмиллиона рублей перевели жители Югры в минувшие сутки мошенникам
В Нижневартовске перекрыли дорогу на АЗС «Лукойл» и изменили схему движения автобусов
Югра готовится к выборам депутатов и глав
Пьяный нефтеюганец с игрушечным пистолетом ограбил магазин
В Нижневартовске на берегу реки найдены останки ребёнка
В Ханты-Мансийске горожанам запретили купаться
В минувшие сутки на дорогах Югры погибли четыре человека
В параде судов в Ханты-Мансийске примет участие новое пассажирское судно «Валдай»
Велосипед и телефон стали добычей югорских воришек в минувшие сутки
Ремонт дорог в Нижневартовске идёт по графику
В Югре насмерть разбились трое молодых парней
Погода в Югре 28 июня: тепло и пасмурно
В Сургутском районе на автомобиле «Датсун» задержан наркодилер
На трассе под Няганью насмерть разбилась молодая девушка на «Ниссан Террано»
В Ханты-Мансийске комиссия проверила детские лагеря
В Нижневартовске по подозрению во взятке арестован сотрудник Ростехнадзора
Всего за одни сутки в Нижневартовске выпало 35 сантиметров осадков