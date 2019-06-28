СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-28T10:03:29+03:00

В Мегионе за наркотики судят уроженца Белоруссии. Фото с сайта pixabay.com

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Иностранец решил подзаработать в Югре незаконным и опасным способом – торговлей наркотиками. Полицейские вычислили наркодилера.

Накануне прокуратура Мегиона утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего гражданина Республики Беларусь. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, покушении на сбыт, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и в отмывании денег, полученных в результате совершения преступления.

По версии следствия, обвиняемый, купил в Екатеринбурге запрещенные средства синтетического происхождения, которые расфасовал и бесконтактным способом через места скрытого хранения (закладки) реализовывал жителям Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Кроме того, он совершал финансовые операции с деньгами, полученными в результате совершения преступлений.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий наркотические вещества массой более 780 граммов изъяты из незаконного оборота.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в Мегионский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU