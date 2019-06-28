В Мегионе за наркотики судят уроженца Белоруссии
Иностранец решил подзаработать в Югре незаконным и опасным способом – торговлей наркотиками. Полицейские вычислили наркодилера.
Накануне прокуратура Мегиона утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего гражданина Республики Беларусь. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, покушении на сбыт, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и в отмывании денег, полученных в результате совершения преступления.
По версии следствия, обвиняемый, купил в Екатеринбурге запрещенные средства синтетического происхождения, которые расфасовал и бесконтактным способом через места скрытого хранения (закладки) реализовывал жителям Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Кроме того, он совершал финансовые операции с деньгами, полученными в результате совершения преступлений.
В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий наркотические вещества массой более 780 граммов изъяты из незаконного оборота.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в Мегионский городской суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU