2019-06-28T09:55:15+03:00
Общество

Югра готовится к выборам депутатов и глав

Впереди у участников выборного процесса – период выдвижения
Алена Кульмухаметова
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Югра готовится к выборам депутатов и глав. Фото с сайта pixabay.comЮгра готовится к выборам депутатов и глав. Фото с сайта pixabay.com
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Выборы регионального и муниципального значения, дополнительные выборы депутата окружной думы по Когалымскому одномандатному округу №15, пройдут 8 сентября в 11 муниципальных образованиях.

Известно, что югорчанам предстоит избрать 29 депутатов и пять глав сельских поселений. Впереди у участников выборного процесса – период выдвижения. Он продлится до 24 июля.

В грядущей избирательной кампании будет задействовано 11 территориальных комиссий, 4 – муниципальных.

Всего в период проведения выборов 8 сентября будут задействованы 72 участковые избирательные комиссии.

С 27 августа по 8 сентября будет проведено досрочное голосование в помещениях участковых комиссий. При этом принять участие в данном виде голосования смогут лишь те югорчане, которые имеют уважительную причину и смогут это подтвердить документально. При этом с 1 сентября досрочное голосование будет проведено для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Сургутского, Березовского, Ханты-Мансийского районов. Также в грядущей избирательной кампании не будет применяться так называемый порядок «мобильный избиратель», предусматривающий голосование граждан по месту их нахождений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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