Пьяный нефтеюганец с игрушечным пистолетом ограбил магазин

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-28T09:43:14+03:00

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Незнакомец ворвался в один из магазинов Нефтеюганска и, угрожая, пистолетом, потребовал у продавца, отдать из кассы. После нападения мужчина сбежал.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции города Нефтеюганск поступило сообщение от продавца одного из магазинов города о том, что неизвестный злоумышленник, под угрозой пистолета, похитил из кассового аппарата 2500 рублей, после чего скрылся. Также женщина пояснила, что подозреваемый прикрывал лицо воротником от свитера, чтобы его никто не узнал.

Оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 31-летниий ранее судимый местный житель.

Мужчина признался, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Идея о нападении пришла спонтанно, а игрушечный пистолет, который он выдал за боевой, он взял из дома, для более угрожающего вида. Похищенные деньги нефтеюганец потратил на личные нужды, приобретя алкогольную продукцию и продукты питания.

На данный момент подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовно дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU