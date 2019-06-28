В Нижневартовске на берегу реки найдены останки ребёнка

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-28T09:30:07+03:00

Мальчик утонул два года назад

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Накануне днём, 27 июня, на берегу реки Обь в районе улицы Советской города Нижневартовска были обнаружены останки человека. Предположительно они принадлежат утонувшему мальчику.

По данному факту следственным отделом по городу Нижневартовск проводится процессуальная проверка. На данный момент выдвинута версия, что погибшим является ребенок 2006 года рождения, пропавший без вести в ноябре 2016 года.

Напомним, 4 ноября 2016 года в Нижневартовске двое детей вышли на обледеневший участок реки Обь, где произошел пролом льда, и дети попали в полынью. Один из мальчиков выбрался, а другой самостоятельно выбраться не смог и ушел под воду. Трагедия с ребёнком произошла при очевидцах, версия несчастного случая подтверждается показаниями свидетелей.

В настоящее время для установления и идентификации личности назначены и проводятся генетическая и судебно-медицинская экспертизы. После проведения необходимых следственных действий будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU