В Ханты-Мансийске горожанам запретили купаться

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-28T09:01:36+03:00

На городских стендах размещены памятки о мерах безопасного поведения на воде и вблизи водоемов

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В окружной столице Югры обсудили мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах.

Как проинформировал директор управления гражданской защиты населения Евгений Девятков, на территории города отсутствуют санкционированные места для купания населения ввиду не соответствуя их санитарно-гигиеническим требованиям.

В этом году сотрудниками аварийно-спасательного формирования совместно с госинспекцией по маломерным судам проведено восемь рейдов с целью выявления незарегистрированных мест массового отдыха на водных объектах. На этих территориях установлено 20 информационных знаков «Купание запрещено. Объезды береговой линии будут осуществляться ежедневно, в зависимости от погодных условий, с информированием жителей города о недопущении купания на водных объектах.

Сегодня на городских стендах размещены памятки о мерах безопасного поведения на воде и вблизи водоемов, аналогичные листовки были выданы работникам предприятий и учреждений города. Горожанам рассказали о том, как оказывать первую помощь при утоплении. Активная просветительская работа ведется среди воспитанников летних лагерей и детских оздоровительных площадок.

Отметим, с начала летнего периода в Ханты-Мансийске зарегистрирован один факт гибели на воде взрослого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU