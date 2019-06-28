В минувшие сутки на дорогах Югры погибли четыре человека
Четверо молодых людей погибли в минувшие сутки на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа. Виноваты оказались неопытные водители.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 19:50 на 409 километре автодороги «Югра» Советского района произошло столкновение двух легковушек «Рено» и «Опель». В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летний водитель и два его 18-летних пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия, 43-летний водитель «Опель» получил травмы.
Ещё одно ДТП случилось днём 27 июня около 15 часов на 10 км трассы Унъюган – Нягань .
Девушка 1995 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Террано», не справилась с управлением и допустила съезд в кювет.
В результате происшествия девушка-водитель скончалась на месте от полученных травм, а её 51-летняя пассажирка автомобиля 1 с травмами различной степени тяжести доставлена в медучреждение.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли, девять – получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано семь водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, двое – за отказ от медицинского освидетельствования и четверо – за повторное управление транспортом с признаками опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU