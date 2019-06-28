2019-06-28T08:56:11+03:00
Происшествия

В минувшие сутки на дорогах Югры погибли четыре человека

Задержаны семь нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки на дорогах Югры погибли четыре человекаВ минувшие сутки на дорогах Югры погибли четыре человекаФото: Татьяна Коркина
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Четверо молодых людей погибли в минувшие сутки на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа. Виноваты оказались неопытные водители.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 19:50 на 409 километре автодороги «Югра» Советского района произошло столкновение двух легковушек «Рено» и «Опель». В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летний водитель и два его 18-летних пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия, 43-летний водитель «Опель» получил травмы.

Ещё одно ДТП случилось днём 27 июня около 15 часов на 10 км трассы УнъюганНягань .

Девушка 1995 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Террано», не справилась с управлением и допустила съезд в кювет.

В результате происшествия девушка-водитель скончалась на месте от полученных травм, а её 51-летняя пассажирка автомобиля 1 с травмами различной степени тяжести доставлена в медучреждение.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли, девять – получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано семь водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, двое – за отказ от медицинского освидетельствования и четверо – за повторное управление транспортом с признаками опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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