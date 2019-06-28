СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-28T08:36:56+03:00

В параде судов в Ханты-Мансийске примет участие новое пассажирское судно «Валдай». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Самое зрелищное и, пожалуй, самое долгожданное событие в речной отрасли – парад судов, посвященный Дню работников морского и речного флота пройдёт в Ханты-Мансийске 7 июля.

Как сообщили в оргкомитете, мероприятие состоится в рамках общегородского праздника «На берегу семи холмов».

Увидеть всю красоту и зрелищность речного марша, который начнется в 12 часов дня, горожане смогут с набережной Авторечвокзала. Югорская флотилия совершит путь протяженностью около шести километров вверх по протоке Самаровской. Особой торжественности ей добавят флаги России, Югры и Ханты-Мансийска.

Примечательно, что в этом году в параде кораблей и маломерных судов будет участвовать новое скоростное пассажирское судно «Валдай 45Р», которое со временем придет на смену «Ракетам» и «Метеорам». Благодаря подводным крыльям оно буквально парит над рекой. И хантымансийцы станут одними из первых, кто оценит все достоинства теплохода нового поколения.

Помимо парада судов, на набережной пройдут и другие мероприятия, посвященные профессиональному празднику речников.

ИСТОЧНИК KP.RU