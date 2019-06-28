Велосипед и телефон стали добычей югорских воришек в минувшие сутки

СЕГОДНЯ 08:23 2019-06-28T08:23:40+03:00

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В Югре за прошедшие сутки раскрыто семь ранее зарегистрированных преступлений: пять краж и два факта незаконного сбыта наркотических средств.

Так, правоохранителями Нефтеюганского района возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который находясь в магазине посёлка Сингапай похитил сотовый телефон стоимостью 18 000 рублей. Полицейскими изъято похищенное и возвращено законному владельцу.

В Урае сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже велосипеда. Известно, что 56-летний мужчина похитил велосипед стоимостью 10500 рублей. Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений, раскрыто 35, из них: два мошенничества, восемь краж и два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU