Ремонт дорог в Нижневартовске идёт по графику

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-28T08:03:17+03:00

Для удобства жителей все они отмечены на новой интерактивной карте

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В Нижневартовске продолжается кампания по ремонту и строительству автодорог. По словам дорожников, все выполняется по установленному графику.

По информации городской администрации, ремонтируется улица Ленина в районе Дворца искусств.

- Объект непростой: здесь три перекрестка, две разворотные площадки, три остановочных комплекса, восемь заездов и 20 пандусов. Сейчас рабочие подготавливают дорожное полотно, в ближайшее время приступят к укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ранее такой материал при строительстве дорог в Нижневартовске не применялся, – пояснил директор ОАО «СУ-909» Игорь Долматов.

Напомним, в этом году в Нижневартовске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать примерно 17,5 км. Для удобства жителей все они отмечены на новой интерактивной карте. Отслеживать проведение работ можно с помощью сервиса «Карта ремонта дорог (БКАД)», размещенного на портале главы города «Наш Нижневартовск».

Продолжаются в Нижневартовске работы по строительству магистралей. Так, на улице Мира, в створе улицы Героев Самотлора до Восточного проезда, в два этапа возводится отрезок протяженностью 1227 метров. Дорога ведет в новые микрорайоны, которые в настоящее время застраиваются и развиваются. Кроме того, в дальнейшем магистраль должна соединиться с улицей Интернациональной, открывающей выезд на другие межмуниципальные дороги. В 2019 году планируют на участке в 570 метров обустроить стоянки, тротуары, велодорожки, наружное электроосвещение и светофорные объекты. Ввод в эксплуатацию данного отрезка намечен на июль.

Еще один важный объект – участок дороги протяженностью около 600 метров на улице Г.И. Пикмана. Участок от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева выполнят в рамках нового механизма – контракта жизненного цикла (КЖЦ).

В этом году на данном участке запланировано строительство дождевой канализации, асфальтирование нижних слоев проезжей части, тротуаров, уличного освещения, благоустройство. В настоящее время выполнена разбивка осей, установлено временное ограждение, осуществляется завоз материалов.

Как сообщил заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Виктор Ситников, новая дорога будет иметь четыре полосы по 3,5 метра каждая.

ИСТОЧНИК KP.RU