2019-06-28T07:54:19+03:00
Общество

В Югре насмерть разбились трое молодых парней

Водитель «Рено Логан» не справился с управлением
Алена Кульмухаметова
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В Югре насмерть разбились трое молодых парней. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Югре насмерть разбились трое молодых парней. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Автокатастрофа произошла минувшим вечером недалеко от Югорска. В жуткой аварии насмерть разбились трое парней.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, вчера около 19 часов 30 минут на 409 километре автодороги «Югра», 18-летний водитель «Рено Логан», двигаясь со стороны поселка Пионерский, в сторону Югорска, не справился с управлением, выехал на встречку, где допустил столкновение с автомашиной «Опель».

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и двое 18-летних пассажиров «Рено Логан», жители поселка Пионерский. Водитель автомашины «Опель» доставлен в Югорскую городскую больницу с различными травмами.

В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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