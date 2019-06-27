2019-06-27T15:59:50+03:00
Происшествия

В Сургутском районе на автомобиле «Датсун» задержан наркодилер

Молодой мужчина планировал сбыть наркотики через тайники
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе на автомобиле «Датсун» задержан наркодилер. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Сургутском районе на автомобиле «Датсун» задержан наркодилер. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Накануне полицейскими Сургутского района был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, ночью во время патрулирования дачного кооператива Сургутского района в лесу сотрудниками Госавтоинспекции была замечена автомашина «Датсун», в которой находился 26-летний мужчина. При личном досмотре у него обнаружен и изъят полимерный сверток с веществом растительного происхождения. Также в центральной консоли автомобиля был обнаружен и изъят один фрагмент темного вещества.

Эксперты подтвердили, что изъятое у задержанного является наркотическим средством «гашиш» общей массой более восьми граммов.

Злоумышленник пояснил, что планировал распространить наркотики через тайники-закладки. При себе у него имелись весы электронные, разделочная доска, нож, изолента черного цвета, пищевая пленка.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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