СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-27T15:59:50+03:00

В Сургутском районе на автомобиле «Датсун» задержан наркодилер. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Накануне полицейскими Сургутского района был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, ночью во время патрулирования дачного кооператива Сургутского района в лесу сотрудниками Госавтоинспекции была замечена автомашина «Датсун», в которой находился 26-летний мужчина. При личном досмотре у него обнаружен и изъят полимерный сверток с веществом растительного происхождения. Также в центральной консоли автомобиля был обнаружен и изъят один фрагмент темного вещества.

Эксперты подтвердили, что изъятое у задержанного является наркотическим средством «гашиш» общей массой более восьми граммов.

Злоумышленник пояснил, что планировал распространить наркотики через тайники-закладки. При себе у него имелись весы электронные, разделочная доска, нож, изолента черного цвета, пищевая пленка.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU