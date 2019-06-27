2019-06-27T15:49:24+03:00
Происшествия

На трассе под Няганью насмерть разбилась молодая девушка на «Ниссан Террано»

Она не справилась с управлением
Алена Кульмухаметова
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На трассе под Няганью насмерть разбилась молодая девушка на «Ниссан Террано»На трассе под Няганью насмерть разбилась молодая девушка на «Ниссан Террано»Фото: Татьяна Коркина
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 27 июня, около 15 часов на 10 км трассы УнъюганНягань.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 24-летняя девушка, управляя автомобилем «Ниссан Террано», не справилась с управлением и допустила съезд в кювет.

В результате происшествия девушка-водитель скончалась на месте от полученных травм, 51-летняя пассажирка автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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