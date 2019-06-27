На трассе под Няганью насмерть разбилась молодая девушка на «Ниссан Террано»
Она не справилась с управлением
На трассе под Няганью насмерть разбилась молодая девушка на «Ниссан Террано»Фото: Татьяна Коркина
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 27 июня, около 15 часов на 10 км трассы Унъюган – Нягань.
По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 24-летняя девушка, управляя автомобилем «Ниссан Террано», не справилась с управлением и допустила съезд в кювет.
В результате происшествия девушка-водитель скончалась на месте от полученных травм, 51-летняя пассажирка автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU