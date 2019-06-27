2019-06-27T15:43:49+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске комиссия проверила детские лагеря

Нарушений в учреждениях не выявлено
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске комиссия проверила детские лагеря. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске комиссия проверила детские лагеря. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Рабочая группа окружной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи посетила шесть оздоровительных лагерей города Ханты-Мансийска.

Одна из площадок, где побывали эксперты, – палаточный лагерь «Юнармия», расположенный в районе памятного знака-стелы «Первооткрывателям земли Югорской». Сегодня здесь отдыхают 38 детей от 12 до 14 лет. По итогам проверки этот лагерь получил хорошие отзывы.

Лагерь дневного пребывания школы-сада №7 «Подсолнух» представил проверяющим две краткосрочные программы оздоровления и отдыха детей. Программа «Сполох» включает в себя оздоровительные и патриотические мероприятия, помогающие сформировать правильное представление о солдатской службе, походно-полевой жизни, развить выносливость, решительность, ответственность.

По итогам проверки была поставлена высокая оценка всем детским лагерям Ханты-Мансийска.

- Детская оздоровительная кампания 2019 года проходит под непосредственным контролем органов местного самоуправления и при содействии органов исполнительной власти региона, при конструктивном взаимодействии учреждений социальной сферы, бизнес-сообществ, и, безусловно, неравнодушном отношении общественных организаций. Мы рады, что нашими общими усилиями на достойном уровне организован летний отдых юных хантымансийцев, – отметила заместитель главы Ханты-Мансийска Ирина Черкунова.

Напомним, по итогам рейтинга муниципальных образований Югры в сфере отдыха и оздоровления детей в 2018 году Ханты-Мансийск вошел в пятерку лучших в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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