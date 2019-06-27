СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-27T15:38:31+03:00

В Нижневартовске по подозрению во взятке арестован сотрудник Ростехнадзора. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Следственным отделом по городу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Нижневартовского отдела Ростехнадзора. Он подозревается в совершении двух преступлений, а именно: получение взятки за незаконные действия.

Как сообщает СУ СК по ХМАО-Югре, преступления были выявлены во взаимодействии следователей СКР с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО-Югре.

Выяснилось, что подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 20 тысяч рублей за отметку о технически исправном состоянии принадлежащих ему автокранов без фактического технического освидетельствования. При передаче взятки подозреваемый был задержан с поличным.

Кроме этого, по данным следствия ранее подозреваемый за взятку в размере 15 тысяч рублей в нарушение установленного порядка организовал регистрацию опасного производственного объекта.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательств, а также на выявление других фактов противоправной деятельности подозреваемого. Следователь ходатайствовал перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU