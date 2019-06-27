В Нижневартовске по подозрению во взятке арестован сотрудник Ростехнадзора
Следственным отделом по городу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Нижневартовского отдела Ростехнадзора. Он подозревается в совершении двух преступлений, а именно: получение взятки за незаконные действия.
Как сообщает СУ СК по ХМАО-Югре, преступления были выявлены во взаимодействии следователей СКР с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО-Югре.
Выяснилось, что подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 20 тысяч рублей за отметку о технически исправном состоянии принадлежащих ему автокранов без фактического технического освидетельствования. При передаче взятки подозреваемый был задержан с поличным.
Кроме этого, по данным следствия ранее подозреваемый за взятку в размере 15 тысяч рублей в нарушение установленного порядка организовал регистрацию опасного производственного объекта.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательств, а также на выявление других фактов противоправной деятельности подозреваемого. Следователь ходатайствовал перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU